Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saral'dan muhalefete: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saral'dan muhalefete: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar rekor üstüne rekor tazelerken, dün 13.50 seviyelerini aşmasıyla siyaset arenası da iyice ısındı. Muhalefet iktidarı ekonomi yönetimi konusunda eleştirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral'dan muhalefete sert sözler geldi. Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepinizin canı cehenneme", "Müptezeller" gibi ifadeler kullandı.

Merkez Bankası'nın 18 Kasım perşembe günü verdiği faiz kararı piyasaları ciddi anlamda hareketlendirdi. Para Politikası Kurulu'nun politika faizini beklentiler doğrultusunda 100 baz puan indirimle yüzde 15 seviyesine indirmesi sonrasında Dolar art arda rekor tazelerken, ekonomideki bu gelişme muhalefetle iktidarı yine karşı karşıya getirdi.

DOLARIN REKOR KIRMASI MUHALEFETLE İKTİDARI KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Muhalefet iktidarı ekonomiyi kötü yönetmekle suçlayıp erken seçim çağrısında bulunurken, iktidar da bu çağrılara üst üste sert yanıtlar vererek seçimlerin planlandığı tarihte yani 2023 Haziran ayında yapılacağını ifade ediyor.

"SİZ Mİ ÜLKEYİ YÖNETMEYİ TALİPSİNİZ"

Son dönemde muhalefete yönelik en sert tepki ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi. Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bilumum muhalefet; Hepinizin canı cehenneme..! Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir..! Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz, yazıklar olsun..! Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz... Hadiyin ordan müptezeller..!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saral'dan muhalefete: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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