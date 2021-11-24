Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saral'dan muhalefete: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller

Merkez Bankası'nın 18 Kasım perşembe günü verdiği faiz kararı piyasaları ciddi anlamda hareketlendirdi. Para Politikası Kurulu'nun politika faizini beklentiler doğrultusunda 100 baz puan indirimle yüzde 15 seviyesine indirmesi sonrasında Dolar art arda rekor tazelerken, ekonomideki bu gelişme muhalefetle iktidarı yine karşı karşıya getirdi.

DOLARIN REKOR KIRMASI MUHALEFETLE İKTİDARI KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Muhalefet iktidarı ekonomiyi kötü yönetmekle suçlayıp erken seçim çağrısında bulunurken, iktidar da bu çağrılara üst üste sert yanıtlar vererek seçimlerin planlandığı tarihte yani 2023 Haziran ayında yapılacağını ifade ediyor.

"SİZ Mİ ÜLKEYİ YÖNETMEYİ TALİPSİNİZ"

Son dönemde muhalefete yönelik en sert tepki ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi. Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bilumum muhalefet; Hepinizin canı cehenneme..! Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir..! Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz, yazıklar olsun..! Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz... Hadiyin ordan müptezeller..!"

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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