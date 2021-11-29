Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı marketten gelen görüntüler büyük tepki çekti

Gıdadaki fahiş fiyatların gündem olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda Tarım Kredi Kooperatifi'nin İstanbul Üsküdar'daki Kısıklı şubesinden alışveriş yapmıştı. Buradaki fiyatların uygun olduğunu belirten Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi şubelerinin artırılacağının da haberini vermişti.

EKMEKLER BİLE ÇÖPE ATILMIŞ

İstanbul Ataşehir'deki Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinden gelen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafta iki market arabasıyla yiyeceklerin çöpe atıldığı görüldü. Çöpe atılan gıdaların içerisinde ekmek de yer aldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada "Denetle" adlı hesap tarafından paylaşılan görüntülerin ardından israfın önlenmesi için öneri dile getirildi. Ürünlerin son tüketim tarihinin geçmesine yakın ürünlerin çöpe atılmak yerine ucuz fiyata satılması gerektiği belirtildi.

Öte yandan bir başka israf görüntüsü ise A101 zincir marketten geldi. A101'in de tarihi geçmiş ürünleri çöpe döktüğü görüntüler sosyal medyada yayıldı. Çöpe dökülen yiyecekler arasında süt, yoğurt, kıyma gibi temel gıda ürünleri yer aldı.

İşte tepki çeken o görüntüler:

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