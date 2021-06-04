Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temelini atarken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile güldüren bir diyalog yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta yeni bir müjde açıkladı. Karadeniz'de 135 milyar metreküplük gaz daha keşfedildiğini duyuran Erdoğan, müjdenin ardından Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temelini attı. Erdoğan'ın temel atma sırasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile girdiği diyaloğ izleyenleri kahkahaya boğdu.

"GEÇ OLSUN, HAYIRLI OLSUN"

Temele beton döküldüğü sırada kısa bir süre bekleyen Erdoğan, TPAO Genel Müdürü'ne "Melih Han Bey senin beton biraz ağır çalışıyor galiba" diye esprili bir şekilde seslendi. TPAO Genel Müdürü ise Erdoğan'a "Geç olsun, hayırlı olsun" ifadeleriyle yanıt verdi.

HEM ERDOĞAN HEM DE VATANDAŞI GÜLDÜRDÜ

TPAO Genel Müdürü'nün yanıtı hem Cumhurbaşkanı'nı hem de ekranları başında programı takip eden vatandaşları güldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com

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