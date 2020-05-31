Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci dünya genelinde özgürlüğünden etti, bağımlı bir hayata hapsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (2)
31.05.2020 20:37 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:37

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci dünya genelinde özgürlüğünden etti, bağımlı bir hayata hapsetti. Genç olmak, bu gerçeği görüp teslim olmamaktır." dedi.

31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨ dolayısıyla düzenlenen gençlerle buluşma programına, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katılan Erdoğan, tütün endüstrisinin kasasını doldururken, milyonlarca genci özgürlüğünden ettiğini, bağımlı bir hayata hapsettiğini anlattı.

Erdoğan, "Genç olmak, bu gerçeği görüp teslim olmamaktır. Bu açıdan 'Dünya Tütüne Hayır Günü' temasının, gençleri sektörünün ayak oyunlarından korumak, sigara ve tütün ürünleri kullanmalarını engellemek olarak belirlenmesini son derece anlamlı buluyorum. Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz. " ifadelerini kullandı.

Milletin parlak geleceğinin, teslimiyetçi ve bağımlı olmayı reddeden, bilgi ve teknolojinin bütün imkanlarını etkin şekilde kullanarak üretmeyi seçen gençlerin elinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu büyük özgürleşme mücadelesini sadece devletin ve Yeşilay gibi kurumlarımızın vazifesi olarak göremeyiz. Akademiden medyaya, öğretmenlerden aileye, mahalleye kadar herkesin bu sürece omuz vermesi gerekiyor. Hayatın farklı farklı kulvarlarında başka başka zorluklarla mücadele ede ede yakaladığımız başarılarla göz dolduran sizin gibi gençlerimizin bu alanda sorumluluk üstlenmesi, akranlarıyla tecrübelerini paylaşmaları elbette takdire şayandır." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tütün ürünleriyle mücadelesine yaptığı katkılar dolayısıyla gençleri tebrik etti.

Erdoğan'ın ardından söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, buluşmaya katılan gençleri ve yürüttükleri çalışmaları tanıttı.

Milli tekvandocu Meryem Elif İyin, liseli bir genç ve milli bir sporcu olarak yaşıtlarının sigara kullanımına ilişkin gözlemlerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meryem Elif İyin'in tespitlerine katıldığını belirterek, duyarlılığı sebebiyle tebrik etti. Bayrağın her şeyin üzerinde olduğunu dile getiren Erdoğan, "Kuru ve sulu uyuşturucularla meşgul olmanın, gençliğe hiçbir şey kazandırması mümkün değil. Sizler sporunuzu yapıyorsunuz. Bayrağımızı en üst seviyede dalgalandırıyorsunuz. İstiklal Marşımızı uluslararası arenada okutturuyorsunuz, biz de sizlerle iftihar ediyoruz. Bu başarılarınızın bundan sonra artmasını diliyoruz." diye konuştu.

"Hiçbir zararı dahi olmasa kabul etmiyorum"

Gökhan Dinç de dünyanın gündeminde olan ve gençler arasında da yaygın olarak kullanılan elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerine ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan, kendilerine elektronik sigara konusunda bir çok teklif ve taleplerin geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu talepler kabul edilebilecek talipler değildi. Adeta sanki bizi aldatacaklar, böyle şeylerle huzurumuza geliyorlar; 'Elektronik sigaranın hiçbir zararı yoktur.' Hiçbir zararı dahi olmasa kabul etmiyorum. Sadece dudak alışkanlığı bile onun sigaraya olan temayülünü artıracaktır. Bu markaların ismini vermeyeyim, dünyada tanıdığınız en önemli markalar. Bunlar birçok dostlarımızı araya sokmak suretiyle bize yanaşmaya çalıştılar. 'Asla' dedik, kabul etmedik ve bunları geri gönderdik. Bundan sonraki süreçte de duruşumuz aynıdır. Bundan taviz veremeyiz. Çünkü biz gençliğimizi feda edemeyecek kadar bu noktada kararlıyız."

ABD'de yaşayan Dr. Gözde Durmuş da ABD'de elektronik sigara kullanımına ilişkin bilgi vererek, insan sağlığına etkilerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa zamanda geri dönüş yapmak suretiyle, faaliyetlerini Türkiye'de devam ettirmesinin kendisni mutlu edeceğini dile getirdi.

Türkiye'deki şehir hastanelerinin hepsinin çok modern olduğunu, bu hafta içinde 3 hastane açılışı yaptığını belirten Erdoğan, bu hastanelerle Türkiye'nin ciddi bir sıçrama içinde olduğunu, Gözde Durmuş gibi vatan evlatlarının bildiklerini, öğrendiklerini kendi ülkelerinde hizmete amade kılmalarını arzu ettiklerini vurguladı.

"Biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz"

Türk Tıp Öğrencileri Birliği'nden Bahadır Haytabey de birlik olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi vererek, Türkiye'de tütün kullanımına ilişkin yaptıkları araştırmaları anlattı.

Erdoğan, vergiler içinde en çok vergi yükünü sigaraya yüklediklerini, "acaba ne derler?" diye de düşünmediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Biz bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Onların sigara fiyatlarını arttıralım, belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz fakat yine de kaçmıyorlar nedense? Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz, böylece de bu yola devam edeceğiz. Özellikle BM, Yeşilay, TÜBİTAK olarak da bu konudaki vergi dışı çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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