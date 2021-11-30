Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal gaz arama çalışmaları) 2023 yılı ocak ayı itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'nda ilk gaz üretimine geçmeyi hedefliyoruz.
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal gaz arama çalışmaları) 2023 yılı ocak ayı itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'nda ilk gaz üretimine geçmeyi hedefliyoruz.
SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal gaz arama çalışmaları) 2023 yılı ocak ayı itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'nda ilk gaz üretimine geçmeyi hedefliyoruz. Şu anda yol haritamız bu."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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