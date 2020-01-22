CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "TOPRAK DEDE" İÇİN TAZİYE TELEFONU
İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi.
22.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:19
İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA