CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "TOPRAK DEDE" İÇİN TAZİYE TELEFONU
Haberler » Güncel » CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "TOPRAK DEDE" İÇİN TAZİYE TELEFONU - Haber

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "TOPRAK DEDE" İÇİN TAZİYE TELEFONU

İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi.

22.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:19
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN

DHA 

Cumhurbaşkanı 'ın, TEMA Vakfı Kurucularından 'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler