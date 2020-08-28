Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest

Osmaniye'de Devlet Bahçeli'nin adını taşıyan köprünün yapımının tamamlanması için ayrılan 700 milyon TL'lik kaynak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

28.08.2020 09:26 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:41

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girerek Osmaniye'de MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin adını taşıyan köprünün yapımının tamamlanması için 700 milyon TL tahsis edildiğini söyledi.

2018 YILINDA BİTİRİLMESİ HEDEFLENMİŞTİ

Adana'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adını taşıyan köprünün temeli, 30 Mart 2016'da atıldı. Bahçeli'nin de temel atma törenine katıldığı köprü 215 milyon liraya ihale edildi. Köprünün, 2018 yılının Ekim ayında bitirilmesi hedeflendi. Ancak, aradan geçen 4 yılda köprünün sadece üçte biri tamamlandı.

ZEYDAN KARALAR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir süre önce yaptığı açıklamada, önceki belediye döneminde 215 milyona yapılması planlanan köprüye 120 milyon TL harcandığını, projenin daha sonra iptal edildiğini söyledi. İnşaatı yapan firmadan projeyi yenilemesini istediklerinde 600 milyon TL'lik bir tutarla karşılaştıklarını belirten Karalar, "Biz göreve seçildikten sonra Sayın Bahçeli'nin ismini taşıyan bu köprünün tamamlanması için projeye 40 milyon TL aktardık ancak projeyi yapan firma bize tam 600 milyon TL'lik bir maliyet çıkardı" dedi.

ERDOĞAN DEVREDE

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Devlet Bahçeli'nin adını taşıyacak köprü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiğini ve 700 milyoın liralık bir kaynak aktarıldığını yazdı. Selvi yazısında "Devlet Bahçeli köprüsünün yarım kalmasına gönlü el vermeyen Erdoğan, Ulaştırma Bakanlığı'nın yapması için talimat verdi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından köprünün yapımı için ayrılan 700 milyon TL'lik kaynak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi" ifadelerini kullandı.

İşte o belge;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest

Manşet

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