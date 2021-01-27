Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranlar için destek müjdesi: 40 bin liraya kadar ödeme yapacağız

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınından etkilenen kafe ve restoranlara destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda 2020 yılında cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan 40 bin liraya kadar ödeme yapılacak.

Artan koronavirüs vaka ve vefat sayılarından sonra kapatılan restoran, kafe vb. işletmelerin sadece paket servis ve gel-al şeklinde hizmet vermeleri kararlaştırılmıştı. Pandemi döneminde ekonomik olarak zorlanan bu işletmelerin yaralarını sarabilecek destek açıklaması ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

"2 BİN LİRADAN AZ 40 BİN LİRADAN ÇOK OLMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize, 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak üzere, ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde bugüne kadar 46 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak her kesimden insanımıza aktardık. Esnafımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmadık. Salgının seyrinin endişe verici seyre çıkması, geçtiğimiz aylarda bizi daha sıkı tedbirler almaya yöneltti. Vaka ve hasta sayısının salgının tehdit olmaktan çıkacağı seviyeye kadar gerilemesiyle yeniden normalleşme adımlarını atmaya başlayacağımız açıktır. Bunun için önce milletimizin, 'temizlik, maske, mesafe' kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmesi gerekiyor. Aşılanan kişi sayısının toplumda genel koruma sağlayacak sayıya ulaşması da önemli bir kriterdir."