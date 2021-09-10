Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Fatih kim, sizler kim? (3) - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Fatih kim, sizler kim? (3)

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Fatih kim, sizler kim? (3)

GENÇLERLE BULUŞTUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti.

GENÇLERLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ne geçerek 81 ilden gelen gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 2 saat süren programın ardından kentten ayrıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Fatih kim, sizler kim? (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Fatih kim, sizler kim? (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Fatih kim, sizler kim? (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Fatih kim, sizler kim? (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Fatih kim, sizler kim? (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Fatih kim, sizler kim? (3)

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Fatih kim, sizler kim? (3) - Haberler
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