Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Fatih kim, sizler kim? (3)

GENÇLERLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ne geçerek 81 ilden gelen gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 2 saat süren programın ardından kentten ayrıldı.