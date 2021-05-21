Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hatıra ormanı kuruldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hatıra ormanı kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hatıra ormanı kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde 4,7 milyon ağaç dikildi.

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde 4,7 milyon ağaç dikildi. Proje kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına bir hatıra ormanı da kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Etabı olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılışına katıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan " İstanbul'un ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayacak en kritik projelerden biri olan Kuzay Marmara otoyolunun 7. kesiminin açılış töreninde bir aradayız. Habipler - Hasdal arasındaki 10.2 kilometrelik kesimi de kapsayan projenin en önemli kısımlarından biridir. Habipler Hasdal kavşakları bölümü FSM yönünden gelen araçların Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy, Çam ve Sakura hastanesi, İkitelli OSB gibi yoğun trafiği olan yerlere kolayca erişim sağlayacak. Otoyol üzerindeki Kocaeli, Sakarya gibi illerimiz de bu rahatlıktan istifade ediyor. Tamamlandığında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu ile de birleşecek. Marmara bölgemizi tamamen otoyollarla kuşatmış olacağız. Bu eserler ülkemizin sembolleri olarak tarihteki yerlerini almakta. Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprümüz de şimdiden görenleri hayranlık içinde bırakmaktadır" dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde 4,7 milyon ağaç dikildi. Proje kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına bir hatıra ormanı da kuruldu. Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 50 bin fidanlık bağış sertifikasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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