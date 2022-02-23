Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türkiye'nin Rusya'ya yaptırımı olabilir mi?

Afrika ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin "Türkiye'nin Rusya'ya yönelik askeri, ekonomik veya siyasi bir yaptırımı olabilir mi? Hem Ukrayna ile iyi ilişkilerimiz var hem de Rusya ile birçok alanda birlikte hareket ettiğimiz noktalar var, ayrıştığımız noktalar da var. Bu iki ülke arasındaki net tavrımız kimden yana olacak veya nasıl bir süreç düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Erdoğan her ikisinden de vazgeçmemizin mümkün olmadığını söyledi.

Erdoğan'ın konu hakkındaki açıklaması şöyle:

"İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil. Rusya ile gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik ilişkilerimiz var. Ukrayna ile de aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerimiz var. 'Ukrayna'dan vazgeç' deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. 'Rusya'dan vazgeç' deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var.

"DERDİMİZ HİÇBİRİNDEN VAZGEÇMEDEN BU İŞİ ÇÖZELİM"

Bizim derdimiz öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi inşallah çözelim. Bunun için de ekibimizle, heyetimizle görüşmelerimizi yapacağız. Onun için NATO Liderler Zirvesi'ni çok önemsiyorum. Burada bütün liderlerin ne düşündüklerini göreceğiz. Ondan sonra da biz kendi içimizde arkadaşlarımızla çalışmamızı yapacağız."

RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULAYAN ÜLKELER

Rusya'nın ayrılıkçı bölgeler Luhansk ve Donetsk'in (Donbas) bağımsızlığını tanıması tepkilere neden olurken, yaptırımlar da üst üste geldi. Almanya, İngiltere, AB, ABD, Japonya ve Kanada; Rusya'ya yönelik yaptırımlarını açıkladı. Batılı ülkeler, Rusya'daki bankaları, finans kuruluşlarını ve milyarderleri hedef alırken uyguladıkları yaptırımlarla Rusya'yı köşeye sıkıştırmaya çalıştı.