Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda çalışan emekçilere kayıtsız kalmadı. Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan, Üsküdar'daki bir kentsel dönüşüm alanında durarak inşaat işçilerini selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, Küplüce'den geçtiği sırada yol üzerinde bulunan kentsel dönüşüm alanında çalışan inşaat işçilerine kayıtsız kalmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı

İŞÇİLERİ SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalışan inşaat işçilerini selamladı. İşçilerle kısa süreli bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı

ŞUBAT AYINDA BALIK ALMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçerken Çengelköy'de sık sık esnaf ziyaretinde bulunuyor. Erdoğan şubat ayında gerçekleştirdiği son ziyaretinde bir balıkçıdan 10 kiloluk logos balığı almıştı.

Erdoğan'ın balık aldığı esnaf İbrahim Uzun, "Cumhurbaşkanımız aracını durarak büyük balık aldı. 10 kiloluk bir balık aldı. Geçen de vermiştik aynı balıktan. Yine aynı balıktan aldı, hoşuna gitmiş. Haftada 1 defa genellikle balık alıyor." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı

ARALIK AYINDA BİR FIRINI ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020'nin Aralık ayında da Çengelköy Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir fırına uğramıştı. Hem alışveriş hem de esnafla sohbet eden Erdoğan, 5-6 çeşit ekmek almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı
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