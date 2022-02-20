Cumhurbaşkanı bile ikna edemedi! Mbappe, tarihin en pahalı oyuncusu olmak istemiyor

Psg'nin starı Kylian Mbappe çocukluk hayalini gerçekleştirmeye kararlı. Sezon sonu mukavelesi bitecek 22 yaşındaki bir türlü ikna edilemiyor.

CUMHURBAŞKANI ARAYA GİRDİ

Psg kulübünün isteği üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Kylian Mbappe ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak futbolcunun yaklaşımı değişmedi.

45 MİLYON EUROYU İTTİ

Le Parisien'deki habere göre; Mbappe 45 milyon euroluk teklifi reddetti. Real Madrid hayali olan futbolcu, PSG defterini çoktan kapattı.

EN ÇOK KAZANAN OLACAK

Mbappe, 45 milyon euroluk teklifi kabul etseydi futboldan en çok maaş alan oyuncu olarak tarihe geçecekti.