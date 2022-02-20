Cumhurbaşkanı bile ikna edemedi! Mbappe, tarihin en pahalı oyuncusu olmak istemiyor - Haberler
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Cumhurbaşkanı bile ikna edemedi! Mbappe, tarihin en pahalı oyuncusu olmak istemiyor

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Kylian Mbappe, PSG'nin sezon başına önerdiği 45 milyon euroluk yeni teklifi elinin tersiyle itti. Cumhurbaşkanı Macron'un da ikna için devreye girdiği Fransız yıldız, tarihin en yüksek teklifini geri çevirdi.

Psg'nin starı Kylian Mbappe çocukluk hayalini gerçekleştirmeye kararlı. Sezon sonu mukavelesi bitecek 22 yaşındaki bir türlü ikna edilemiyor.

Cumhurbaşkanı bile ikna edemedi! Mbappe, tarihin en pahalı oyuncusu olmak istemiyor

Psg kulübünün isteği üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Kylian Mbappe ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak futbolcunun yaklaşımı değişmedi.

Cumhurbaşkanı bile ikna edemedi! Mbappe, tarihin en pahalı oyuncusu olmak istemiyor

Le Parisien'deki habere göre; Mbappe 45 milyon euroluk teklifi reddetti. Real Madrid hayali olan futbolcu, PSG defterini çoktan kapattı.

Mbappe, 45 milyon euroluk teklifi kabul etseydi futboldan en çok maaş alan oyuncu olarak tarihe geçecekti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Kylian Mbappe, Lionel Messi, PSG, Spor, Haberler

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