Cuma namazı salgın sonrası üçüncü kez kılındı - Futbol sahası GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Futbol sahasında kılınan cuma namazının havadan görüntüler Müeziinin ezan okuması Hutbe ve namazdan görüntüler NEVŞEHİR - Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üçüncü kez açık alanlarda cuma namazı kılındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbol sahasında kılınan cuma namazının havadan görüntüler

Müeziinin ezan okuması

Hutbe ve namazdan görüntüler NEVŞEHİR - Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üçüncü kez açık alanlarda cuma namazı kılındı.

Nevşehir Valiliği tarafından belirlenen cami bahçeleri ve açık alanların yanı sıra Gençlik Spor İl Müdürlüğü çim sahasında da Cuma namazı kılındı. Seccadesi ile sahaya gelen vatandaşlar maskeli olarak sosyal mesafe kuralına uygun şekilde saf tuttu.

Kaynak: AA