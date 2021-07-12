Çukurova'dan besicilere yem desteği

Çukurova Belediyesi, Adana Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Çin firmasının hibe ettiği 2 ton yemi ilçenin kırsalındaki besicilere dağıtacak.

Çukurova Belediyesi, Adana Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Çin firmasının hibe ettiği 2 ton yemi ilçenin kırsalındaki besicilere dağıtacak.

New Hope Yem Fabrikası Genel Müdürü Alex Ma, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret ederek, belediyeye besicilere dağıtılmak üzere 2 ton yem hibe etti.

Genel Müdür Alex Ma'ya teşekkür eden Başkan Soner Çetin, "Yem Fabrikasıyla istihdam alanında iş birliği yapmış ve İstihdam Birimi aracılığıyla fabrikada vatandaşlarımızı iş başı yaptırmıştık. Şimdi sosyal sorumluluk projesi kapsamında üreticilerimize yem desteği sağlıyoruz. Bundan dolayı Genel Müdür Alex Ma ve işletmenin tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Çin firmasının dünyanın 30 ülkesinde fabrikaları bulunduğunu belirten Başkan Çetin, "İlk etapta hibe edilen yemleri Kabasakal Mahallesi'ndeki besicilere dağıtacağız. Daha sonra da yine muhtarlarımızla istişare ederek tüm kırsal mahallelerimizde bu destek devam edecek" şeklinde konuştu.

Çukurova Belediyesi ile işbirliğinin gelişerek devam etmesini istediklerini belirten Alex Ma, "Besicileri desteklemeliyiz ki bizler de işimizi en iyi şekilde yapabilelim. Hayvancılığın gelişmesi bizim de işlerimize olumlu yansıyacaktır" ifadesini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı