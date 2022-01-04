Çukurova Basketbol Avrupa'da adını son 16'ya yazdırdı - Haberler Spor
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Çukurova Basketbol Avrupa'da adını son 16'ya yazdırdı

Çukurova Basketbol Avrupa'da adını son 16'ya yazdırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadınlar Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladı Lointek Gernika'yı 69-40 yenerek, adını son 16'ya yazdırdı.

Kadınlar Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladı Lointek Gernika'yı 69-40 yenerek, adını son 16'ya yazdırdı.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızla başlayan Mersin ekibi, ilk periyodu 23-6 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, devreye 42-15 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyununa devam eden ev sahibi ekip, bu periyodu da 62-27 galip kapadı. Son periyotta ise deplasman ekibi aradaki sayı farkını azaltsa da maçı ev sahibi ekip 69-40 yenerek, son 16'ya kaldı. Çukurova Basketbol deplasmanda 24 sayı farkla yenilmişti.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Fdarto Gracin xx, Kirile Tvauri xx, Margarita Petronko xx

Çukurova Basketbol: Asena Yalçın x 3, Shavonte Zellous x 6, Quantinra Hollingsworth xx 10, Temi Fagbenle x 8, Tiffany Hayes x 9, Yvonne Turner x 4, Kristine Anigwe xx 14, Jasmine Thomas xxx 15

Lointek Gernika: Tinara Mbore xx 10, Roselis Silvar x 3, Paula Ginzo x 2, Angella Bjorklund x 4, Melisa Brcaninovic x 6, İtziar Ariztimuno x 2, Roso Buch xxx 13

1. Periyot: 23-6 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

Devre: 42-15 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

3. Periyot: 62-27 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

5 faul: Melisa Brcaninovic (Lointek Gernika) - MERSİN

Çukurova Basketbol Avrupa'da adını son 16'ya yazdırdı

Çukurova Basketbol Avrupa'da adını son 16'ya yazdırdı

Çukurova Basketbol Avrupa'da adını son 16'ya yazdırdı

Çukurova Basketbol Avrupa'da adını son 16'ya yazdırdı

Çukurova Basketbol Avrupa'da adını son 16'ya yazdırdı

Çukurova Basketbol Avrupa'da adını son 16'ya yazdırdı

Çukurova Basketbol Avrupa'da adını son 16'ya yazdırdı

Çukurova Basketbol Avrupa'da adını son 16'ya yazdırdı

Çukurova Basketbol Avrupa'da adını son 16'ya yazdırdı

Çukurova Basketbol Avrupa'da adını son 16'ya yazdırdı

Çukurova Basketbol Avrupa'da adını son 16'ya yazdırdı

Çukurova Basketbol Avrupa'da adını son 16'ya yazdırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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