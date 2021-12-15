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Çukurören Barajı için imzalar atıldı

Çukurören Barajı için imzalar atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Amasya'nın Suluova ilçesinde inşa edeceği Çukurören Barajı için imzalar atıldı.

AMASYA (İHA) - Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Amasya'nın Suluova ilçesinde inşa edeceği Çukurören Barajı için imzalar atıldı.

DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve yüklenici firma yetkilileri arasında Çukurören Barajı ve sulaması planlama mühendislik hizmetleri danışmanlık hizmet alımı için imzalar atıldı.

Bölge Müdürü Gökçe, projenin hayırlı olmasını diledi. - AMASYA

Çukurören Barajı için imzalar atıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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