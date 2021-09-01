Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu

Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu karakteriyle milyonları gönlünde taht kuran Erkan Kolçak Köstendil, dizinin sona ermesiyle birlikte Hollanda'ya taşınmıştı. Daha önce Bursaspor altyapısında kalecilik yapan ve hayalinin hep kaleci olmak olduğunu belirten ünlü oyuncu, bu hayalini gerçekleştirdi. Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği takımına transfer oldu. Ünlü oyuncu takımla antrenmanlara başlarken transferde emeği geçenlere sosyal medyadan teşekkür etti.