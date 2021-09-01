Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu
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Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu

Snob Magazin - Haberler | Spor

Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu karakteriyle milyonları gönlünde taht kuran Erkan Kolçak Köstendil, dizinin sona ermesiyle birlikte Hollanda'ya taşınmıştı. Daha önce Bursaspor altyapısında kalecilik yapan ve hayalinin hep kaleci olmak olduğunu belirten ünlü oyuncu, bu hayalini gerçekleştirdi. Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği takımına transfer oldu. Ünlü oyuncu takımla antrenmanlara başlarken transferde emeği geçenlere sosyal medyadan teşekkür etti.

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda takımı Amsterdam Gençlerbirliği'yle resmen sözleşme imzaladı. Hollanda ekibinin yeni kalecisi olan Köstendil, takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda 1. Lig ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu

"YENİ TAKIM, YENİ EV, YENİ AİLE"

Sosyal medyadan açıklama yapan ve fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, "Yeni takım, yeni ev, yeni aile... Amsterdam Gençlerbirliği transfer için başkan Orhan Aslan'a, Nevin Pala'ya, hocamız İmdat Ilguy'a ve menajer Onur Çelik'e teşekkürler" diye yazdı.

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda 1. Lig ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu

Kaynak: Snob Magazin

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Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu - Haberler Spor
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