Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü, Çankırı'daki judo turnuvasında birinci oldu

Çankırı'da 3-5 Eylül tarihlerinde yapılan 2. Ahmet İnceçubuk Judo Turnuvası'nda 44 madalya ve 3 kupa kazanan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü, takım halinde birinci oldu.