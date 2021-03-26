ÇÜ personellerine Temel Afet Bilinci ve Yangın Eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) personellerine "Temel Afet Bilinci ve Yangın Eğitimi" verildi.
Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) personellerine "Temel Afet Bilinci ve Yangın Eğitimi" verildi.
Akif Kansu Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim programında, deprem, yangın, temel arama kurtarma ve gerçekleşebilecek afet öncesi alınabilecek tedbirler anlatıldı.
Eğitim, yangın söndürme tatbikatıyla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt