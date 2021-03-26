ÇÜ personellerine Temel Afet Bilinci ve Yangın Eğitimi verildi

Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) personellerine "Temel Afet Bilinci ve Yangın Eğitimi" verildi.