CTSI (Cartesi) Coin nedir? CTSI (Cartesi) yorum ve grafiği

Kripto para birimlerinde yaşanan fiyat artışlarının ardından piyasa değeri sıralamasında da değişikliklerin olduğu görülüyor. Ancak bu değişiklikler içinde en çok dikkat çekeni Cardano (ADA), CTSI (Cartesi), AVAX ve XVG arasında yaşanıyor. Peki, CTSI (Cartesi) Coin nedir? CTSI (Cartesi) yorum ve grafiği

CTSI (Cartesi) COİN NEDİR?

Cartesi, Ethereum'da akıllı sözleşmeleri bir sonraki seviyeye taşıyor. Bir çeşit iyimser toparlama uygulayarak acil ölçeklenebilirlik ve yüksek ücret sorununu çözüyor. En önemlisi, Cartesi, geliştiricilerin Solidity yerine genel yazılım yığınları ile kod yazmalarına izin vererek akıllı sözleşme programlamasında devrim yaratıyor. Noether, Cartesi'nin geçici veriler için optimize edilmiş yan zinciridir ve DApp'lara düşük maliyetli veri kullanılabilirliği sağlar.

CTSI (Cartesi) COİN GRAFİĞİ



CTSI (Cartesi) COİNİ FARKI NEDİR?



Cartesi'ye rekabet avantajı sağlayan şey, geliştiricilerin akıllı sözleşmelerini ve DApp'leri doğrudan ana akım yazılım bileşenleri ve Linux işletim sistemi kaynakları ile kodlamasına izin vermesidir. Bu, mevcut DApp geliştiricilerinin üretkenliği ve blok zinciri olmayan geliştiricilerin benimsenmesi için bir dönüm noktasıdır. Bu, blok zincirlerinin ve uygulamalarının geleceği için gerekli bir adımdır. Ek olarak, önemli noktalar şunları içerir:

İşlem ölçeklendirme: Ethereum'a göre 20 kat + TPS artışı

Hesaplamalı ölçeklendirme: Ethereum'dan saniyede milyon kat daha fazla hesaplama adımı. Blok zinciri tarafından sunulan aynı güvenlik garantileriyle, zincir dışı devasa miktarda veri üzerinde yoğun hesaplamalar çalıştırın;

Programlanabilirlik: Akıllı sözleşme mantığı Linux altında çalışır ve Linux için kullanılabilen binlerce açık kaynaklı yazılım bileşeni seçeneğiyle kodlanmıştır;

Veri kullanılabilirliği ölçeklendirme: Noether kullanarak veri kullanılabilirliği üzerindeki blok zinciri ücretlerini büyük ölçüde azaltın. Noether, Cartesi'nin büyük dosyaların geçici veri depolamasına ve DApp'ler için yüksek verimli mesajlaşmaya izin veren yan zinciridir.

Benimseme Kolaylığı: Geliştiriciler, yapay sınırlamalar olmaksızın ve tüm favori araçlarına erişimle tanıdık bir ortamda çalışabilirler;

Taşınabilirlik: Cartesi, DApp'leri akıllı sözleşmeleri destekleyen en önemli genel blok zincirlerinde taşınabilir hale getirmeyi amaçlamaktadır;

Gizlilik: DApp durumları, uygulama katılımcıları arasında gizli tutulabilir.

CTSI'ye Genel Bakış ve Kullanım Durumları