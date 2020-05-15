Crystal Palace, Anfield'da Liverpool'u Yenen Son Premier Lig Takımı Oluyor 23 Nisan 2017'de oynanan maçta Christian Benteke eski takıma Liverpool'a karşı Crystal Palace formasıyla çıktığı maçta gösterdiği harika performansa takımına galibiyeti getiriyor. Bu yenilgi Liverpool'un o tarihten itibaren evinde kaybettiği son maç oluyor.

23 Nisan 2017'de oynanan maçta Christian Benteke eski takıma Liverpool'a karşı Crystal Palace formasıyla çıktığı maçta gösterdiği harika performansa takımına galibiyeti getiriyor. Bu yenilgi Liverpool'un o tarihten itibaren evinde kaybettiği son maç oluyor. Kaynak: Dugout