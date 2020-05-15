Crystal Palace, Anfield'da Liverpool'u Yenen Son Premier Lig Takımı Oluyor
23 Nisan 2017'de oynanan maçta Christian Benteke eski takıma Liverpool'a karşı Crystal Palace formasıyla çıktığı maçta gösterdiği harika performansa takımına galibiyeti getiriyor. Bu yenilgi Liverpool'un o tarihten itibaren evinde kaybettiği son maç oluyor.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:11
23 Nisan 2017'de oynanan maçta Christian Benteke eski takıma Liverpool'a karşı Crystal Palace formasıyla çıktığı maçta gösterdiği harika performansa takımına galibiyeti getiriyor. Bu yenilgi Liverpool'un o tarihten itibaren evinde kaybettiği son maç oluyor.
Kaynak: Dugout