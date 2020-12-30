Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesaplarında toplam 500 milyon takipçiye yaklaştı
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Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesaplarında toplam 500 milyon takipçiye yaklaştı

30.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:16

Sosyal medyanın en popüler futbolcuları arasında Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, 500 milyona yaklaşan hayran kitlesiyle açık ara zirvede yer almaya devam ediyor.

Sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'ın en göze çarpan ünlüleri arasında ilk sıralarda yer alan dünyaca ünlü futbolcular, takipçi sayılarını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Bu futbolcular arasında özellikle bir isim öne çıkıyor. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yeşil sahalarda uzun yıllardır sürdürdüğü dünyanın en çok takip edilen futbolcusu unvanının yanı sıra dünyanın en ünlüsü konumunda bulunuyor.

500 MİLYON TAKİPÇİYE YAKLAŞTI

İtalya temsilcisi Juventus'ta kariyerini başarıyla sürdüren 35 yaşındaki Ronaldo, bu sene üç sosyal medya platformundaki toplam takipçi sayısını yaklaşık 485 milyona yükseltti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 14 karşılaşmada 16 kez ağları sarsarak istikrarlı performansına devam eden Ronaldo'nun Instagram'da 249 milyon, Facebook'ta 145,8 milyon, Twitter'da ise 90,1 milyon takipçisi bulunuyor.

2020 yılının en ünlü ismi konumundaki Portekizli yıldız futbolcu, Instagram ve Facebook'ta en çok takip edilen ünlüler sıralamasında zirvede yer alırken, Twitter'da ise 5. sıranın sahibi konumunda.

Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesaplarında toplam 500 milyon takipçiye yaklaştı
Haber Yorumları (4)
OOOOOOOO: Cristiano Ronaldooooooooooooooooooooooooooooo
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
BURAK: Tekil kullanıcı sayısı 150 milyon u zor geçer .
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
MIKROSKOP: Türkiyede soytarılık yaparak 5-6 m takipcisı olan fenomenler var , Ronaldo 500 m olmuş çokmu.
Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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500
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