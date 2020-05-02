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Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı

02.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:11

Zaman zaman koronavirüs tedbirlerine uymayan ve ülkesi Portekiz'den bir ada satın aldığı söylenen Cristiano Ronaldo, oğluyla birlikte yaptığı paylaşımla bu iddiaları doğruladı.

Koronavirüs salgınının en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'dan ayrılarak ülkesi Portekiz'e giden Cristiano Ronaldo'nun, kaldığı adayı satın aldığına dair çıkan söylentiler gündemi uzun süre meşgul etmişti.

Sevgilisi Georgina Rodríguez ve çocuklarıyla beraber adadaki villasında yaşayan 35 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımla çıkan bu haberleri doğrulamış oldu.

"ADAMI KEŞFE ÇIKTIK"

Çocuğuyla beraber çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Ronaldo, fotoğrafın altına "En iyi arkadaşımla adamı keşfe çıktık" notunu düştü.

TEDBİRLERİ HİÇE SAYMIŞTI

Daha önce hayranlarına sokağa çıkmama çağrısı yapan ancak tedbirleri hiçe sayarak sahada antrenman yapan Ronaldo, takım arkadaşı Dybala'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle İtalya'ya dönüşünü ertelemişti.

Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
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