Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı

Zaman zaman koronavirüs tedbirlerine uymayan ve ülkesi Portekiz'den bir ada satın aldığı söylenen Cristiano Ronaldo, oğluyla birlikte yaptığı paylaşımla bu iddiaları doğruladı.