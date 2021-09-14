Cristiano Ronaldo'nun tek bir hedefi kaldı: Tüm zamanların en iyisi olmak - Haberler Spor
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Cristiano Ronaldo'nun tek bir hedefi kaldı: Tüm zamanların en iyisi olmak

Haberler.com - Haberler | Spor

İrlanda medyasında Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çekici bir makale yazıldı. Ronaldo'nun United'a transferiyle ilgili nedenler sıralandı. Portekizli starın daha güçlü takım olan M.City ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktansa, bunu United'la başarıp 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği amacı vurgulandı. Ronaldo'nun bu konuyla ilgili takım arkadaşlarına yaptığı konuşma da paylaşıldı.

İrlanda medyasından OTBSports'ta Ronaldo'nun Manchester United transferiyle ilgili bir makale paylaşıldı. Ronaldo'nun sansasyonel dönüşü hakkında önemli detaylar aktarıldı.

Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde tek bir hedefi kaldı: Tüm zamanların en iyisi olmak

"BEN KAZANMAK İSTİYORUM"

Cristiano Ronaldo'nun Newcastle maçından önce takım arkadaşlarına, "Ben kazanmak istiyorum. Sizlerin iyi futbolcular olduğunu bildiğim için buraya geldim. Siz de kazanmak istiyor musunuz? Yemeğinize, uykunuza, antrenmanlarınıza dikkat etmelisiniz.

Bu kulüp benim için çok önemli. Manchester United'ı geri çeviremezdim. Kazanmamız gereken çok kupa var, ben de kazanmak istiyorum" sözleriyle takım arkadaşlarına adeta 'winner'lık duygusunu aşıladı.

"REAL MADRİD'DE KIYMETİ YOK"

Ronaldo hakkında yazılan makalenin detaylarında şunlar var: Real Madrid'de kazanmanın kıymeti yok. Her zaman kazanabilirler. Kupaya hasret United'da da başarılı olursa en iyisi olabilir.

Ronaldo'nun futbol sahnesindeki tek arzusu 'tüm zamanların en büyük futbolcusu' olarak gösterilmek. Manchester City'ye gidebilirdi. Ama o daha zor durumdaki United'la futbolun seyrini değiştirmek istedi. Onun için artık tek hedef istisnasız en iyisi olmak.

Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde tek bir hedefi kaldı: Tüm zamanların en iyisi olmak

Cristiano Ronaldo'nun tek bir hedefi kaldı: Tüm zamanların en iyisi olmak
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