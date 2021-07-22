Cristiano Ronaldo'nun eski güzel aşkı Irina Shayk'ın ayna karşısından yaptığı paylaşım nefes kesti
Uzun yıllar Cristiano Ronaldo ile yaşadığı birlikteliği evlilikle taçlandırmayan Irina Shayk, son zamanlarda birbirinden cesur paylaşımlar yapıyor. Ünlü Rus model, son olarak ayna karşısından yaptığı paylaşımla nefes kesti. Ronaldo ile ayrılık yaşadıktan sonra eski popülaritesini de kaybeden Rus manken, sonraki ilişkilerinde uzun bir birliktelik yaşayamadı.
Sosyal medyada son zamanlarda Irina Shayk rüzgarı eziyor. Rus model yaz dönemindeki paylaşımlarıyla nefes kesiyor. Son olarak ayna karşısından bir hikaye paylaşan 35 yaşındaki Shayk, adeta yıllara meydan okudu.
RONALDO'DAN SONRASI İYİ GİTMEDİ
Irina Shayk'ın son paylaşımlarında en çok kadın arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiği görülüyor. Ronaldo'dan sonra eski popülaritesine de artık sahip değil. Portekizli futbolcuyla yaşadığı uzun birlikteliğin benzerini de yakalayamadı.