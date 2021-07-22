Cristiano Ronaldo'nun eski güzel aşkı Irina Shayk'ın ayna karşısından yaptığı paylaşım nefes kesti

Uzun yıllar Cristiano Ronaldo ile yaşadığı birlikteliği evlilikle taçlandırmayan Irina Shayk, son zamanlarda birbirinden cesur paylaşımlar yapıyor. Ünlü Rus model, son olarak ayna karşısından yaptığı paylaşımla nefes kesti. Ronaldo ile ayrılık yaşadıktan sonra eski popülaritesini de kaybeden Rus manken, sonraki ilişkilerinde uzun bir birliktelik yaşayamadı.