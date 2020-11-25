Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu
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Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu

25.11.2020 10:19 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:42

Ferencvaros maçında 1 gol atan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarında 70 gol atarak aynı sayıda gole sahip olan Messi'nin rekoruna ortak oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Juventus, yenik duruma düştüğü maçta Ferencvaros'u 2-1 mağlup etti. Barcelona ile son 16 turunu garantileyen İtalyan ekibinde Cristiano Ronaldo, yeni bir rekora ortak oldu.

İtalya'daki gecede takımının beraberlik golünü kaydeden Ronaldo, Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarında 70 gole ulaştı ve Messi'yle rekoru paylaştı.

BU SEZONKİ İLK DEVLER LİGİ GOLÜNÜ ATTI

131 golle Devler Ligi tarihinin en golcü ismi olan 35 yaşındaki futbolcu, Covid-19 karantinası nedeniyle kaçırdığı 2 maçın ardından bu sezonki ilk golünü attı.

Ronaldo geçtiğimiz günlerde Portekiz Milli Takımı adına 100. golünü atarak Ali Daei'nin (İran) ardından milli takım formasıyla 100 gol barajına ulaşan ikinci erkek futbolcu oldu.

"RONALDO GERÇEK BİR ŞAMPİYON"

İtalya Serie A'daki Cagliari galibiyeti sonrası Andrea Pirlo, oyuncusunun herkese örnek olduğunu söyledi.

Portekizli yıldızın aynı şekilde devam etmesini isteyen Pirlo, "Bildiğimiz gibi, harika bir profesyonel. O gerçek bir şampiyon ve hem maçlarda hem de antrenmanda etrafındaki herkese örnek oluyor. Ona verebileceğim tek tavsiye, aynı şekilde devam etmesi" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu
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