Cristiano Ronaldo, "Asla oynamam" dediği Manchester City'ye transfer oluyor
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Cristiano Ronaldo, "Asla oynamam" dediği Manchester City'ye transfer oluyor

Cristiano Ronaldo, 'Asla oynamam' dediği Manchester City'ye transfer oluyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Avrupa'da yılın transfer bombası Messi ile patlamıştı ama bu takas da çok ses getirecek. Juventus ve Manchester City, Gabriel Jesus ve Cristiano Ronaldo takası için görüşüyor. Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak istiyor. İtalyan ekibi de maaş yükünden bunalmış durumda. Manchester City, Kane transferini rafa kaldırdı. Oyuncunun maliyeti 200 milyon euroyu aşıyor. Ronaldo, "Asla oynamam" dediği City için şartlara boyun eğmek zorunda.

Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun ayrılması an meselesi. Torino ekibi geçtiğimiz hafta Merih Demiral'ı da Atalanta'ya göndermişti. Takımdan ayrılmak isteyen Ronaldo, maçlara çıkmak istemediğini iletti. Takımın hocası Allegri, Portekizli starı kulübede oturttu. Juventus da 36 yaşındaki yıldızın maaş yükünü artık taşımak istemiyor.

Cristiano Ronaldo, 'Asla oynamam' dediği Manchester City'ye transfer oluyor

KANE TRANSFERİ ZOR

Manchester City, Kane transferinde geri adım attı. Sabah'ın haberine göre; 115 milyon euroluk bonservis ve oyuncunun maaşı City için şimdilik zor. 100 milyon euroya biten Jack Grealish transferinin ardından Kane dosyası kapandı gibi. Ronaldo'nun yıllık 20-30 milyon euro arasındaki maaşını karşılamak City için şu anda daha cazip gözüktü.

Cristiano Ronaldo, 'Asla oynamam' dediği Manchester City'ye transfer oluyor

JESUS'LA TAKAS

City, istediği verimi alamadığı Gabriel Jesus'u elden çıkartmak istiyor. Juventus da Brezilyalı santrfora sıcak bakıyor. İki dev kulübün bu takas için görüşme yaptığı konuşuluyor. Tüm şartlar düşünüldüğünde bu takasın gerçekleşme ihtimali oldukça kuvvetli gözüküyor.

Cristiano Ronaldo, 'Asla oynamam' dediği Manchester City'ye transfer oluyor

"ORADA OYNAYAMAM"

Ronaldo Real Madrid'de top koşturudğu dönemde Manchester City transferi için, "Orada oynayamam. Kalbimin bir yanı Manchester United ile atıyor. United taraftarları kalbimde. Nasıl olur bilmiyorum ama oynarsam United için oynarım" demişti.

Juventus'ta büyük kriz patlak verdi! Ronaldo kendi isteğiyle maça yedek kulübesinde başladı
Juventus'ta büyük kriz patlak verdi! Ronaldo kendi isteğiyle maça yedek kulübesinde başladı
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