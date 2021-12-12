Cristiano Ronaldo 95 yıllık rekoru kırdı! Milli futbolcumuz onu durduramadı

36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Manchester United'ı sırtlamaya devam ediyor. Ralf Rangnick'in ilk lig maçında siftahı Ronaldo yaptı.

OZAN KABAK İYİ MÜCADELE ETTİ

Manchester United, Norwich karşısında pozisyon üretmekte zorlandı. Milli futbolcumuz Ozan, Ronaldo'ya karşı sahada iyi mücadele etti.

PENALTI GOLÜ

Manchester'ın tek golü penaltıdan geldi. Ronaldo, 75'te verilen penaltıyı gole çevirdi. Ronaldo, 1926-27 sezonunda James Hanson ve Joe Spance'in ardından 95 yıl sonra bir sezonda üç farklı teknik adamla gol atan ilk futbolcu oldu.

165 FARKLI TAKIMA GOL

Cristiano Ronaldo, kariyerinde 165 farklı takım ağlarını havalandırdı. Ronaldo 120 kulüp, 45 ülke takımına gol attı. 36 yaşındaki star, Manchester United'da 15 maçta 13 gol ve 2 asist üretti.

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