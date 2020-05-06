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COVID-19' yerli-milli üretim ve patentin önemini vurguladı

COVID-19' yerli-milli üretim ve patentin önemini vurguladı
06.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:31

Koronavirüs (COVID-19), birçok sektörde üretimi önemli ölçüde durdu.

Koronavirüs (COVID-19), birçok sektörde üretimi önemli ölçüde durdu. Ancak patent alanında yılın ilk çeyreğinde hem genel hem de il bazında dikkat çeken artışlar kaydedildi.

Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19), birçok sektörde üretimi önemli ölçüde durdu. Ancak patent alanında yılın ilk çeyreğinde hem genel hem de il bazında dikkat çeken artışlar kaydedildi. 2020'nin ilk çeyreğinde bin 454'ü yerli, 2 bin 572'si yabancı olmak üzere toplamda 4 bin 26 patent başvurusu yapıldı. Yapılan başvurularda Ankara, İstanbul ve Bursa'nın patent artış hızında öne çıktı. Konu hakkında Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, açıklamalarda bulundu.

COVID-19 salgının sanayide kısmen de olsa çarkların durmasına neden olmasıyla birlikte yerli ve milli üretimin ve patentin öneminin arttığını da vurgulayan Cumhur Akbulut, "Özellikle globalde yaşanan ithalat kalemleri konusundaki sorunlar ülkemizde de yaşanmaya başladı. Bu bağlamada yerli-milli üretim ve patentin önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Dolayısıyla kimya, medikal, genetik, tıbbi araçlar gibi sektörlerde yerlileşmeye yönelik adımların atıldığını görüyoruz. Bu durumun kısa, orta ve uzun vadede patent başvurularına da yansıması olacak" dedi.

2020'nin ilk çeyreğinde bin 454'ü yerli, 2 bin 572'si yabancı olmak üzere toplamda 4 bin 26 patent başvurusu yapıldığına dikkat çeken Akbulut, yapılan başvurularda Ankara, İstanbul ve Bursa'nın patent artış hızında öne çıktığını söyledi. Ankara'da yılın ilk çeyreğinde 204 patent başvurusunun gerçekleştirildiğine dikkat çeken Akbulut, "Ankara'da başvurunun en yüksek olduğu ay Mart olarak görülüyor. Mart ayında toplamda 79 başvuru yapılırken; İstanbul'da 206, Aydın'da 12, Balıkesir'de 9, Bursa'da 32, Denizli'de 5, Eskişehir'de 11, Sakarya 12, Tekirdağ 9, patent başvurusu yapıldı. Ayrıca bu iller mart ayında en fazla başvurunun yapıldığı kentler olarak da öne çıkıyor" diye konuştu.

Akbulut, yerli patent başvurularının ise yüzde 20 civarında arttığını ifade etti.

"Marka başvurularının yaklaşık yarısı İstanbul'dan"

Yılın ilk çeyreğinde Mart sonu itibarıyla 32 bin 877'si yerli olmak üzere toplam 36 bin 838 marka başvurusu yapıldığına işaret eden Akbulut, "İlk üç aylık dönemde en çok başvurunun yapıldığı il İstanbul olarak dikkat çekiyor. İstanbul'a toplamda 15 bin 223 marka başvurusu yapılmış durumda. İstanbul'u sırasıyla Ankara ve İzmir takip ediyor" dedi.

Mart ayında marka başvurusunu arttıran illere de değinen Akbulut şunları kaydetti: "İlk çeyrekte üç ay üst üste marka başvurusunun en fazla artış gösterdiği il, yaklaşık yüzde 41'lik artışla Kütahya olarak dikkat çekiyor. Ayrıca ilk üç aylık dönemde Düzce ve Osmaniye'de marka başvurularına arttıran kentler arasında yer alıyor".

Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre ilk üç aylık dönemde 832'si yerli olmak üzere 848 faydalı model başvurusu yapıldığına işaret eden Akbulut, "11 bin 214'ü yerli, 195'i yabancı, bin 262'si Lahey Sistemi üzerinden uluslararası başvuru olmak üzere, toplam 12 bin 671 tasarım başvurusu gerçekleştirildi. Bu alanlarda da önemli kazanımlar elde edildi. Salgın sonrası yakalanan ivmenin artarak devam edeceğini öngörüyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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