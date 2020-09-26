Covid 19'a rağmen Kapıkule'de tır yoğunluğu devam ediyor

Covid 19'a rağmen Kapıkule'de tır yoğunluğu devam ediyor Günlük ortalama bin 82 çıkış yapıyor Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en büyük sınır kapısı Kapıkule'den Eylül ayında günde ortalama bin 82 tırın yurt dışına çıktığı belirlendi.

Covid 19'a rağmen Kapıkule'de tır yoğunluğu devam ediyor

Günlük ortalama bin 82 çıkış yapıyor

EDİRNE - Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en büyük sınır kapısı Kapıkule'den Eylül ayında günde ortalama bin 82 tırın yurt dışına çıktığı belirlendi. Covid 19 pandemisine rağmen alınan üst düzey önlemlerle, Eylül ayı içerisinde rekor sayılara ulaşılarak 27 bin 57 tır aracı toplamda Avrupa'ya çıkış yaptı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda, uygulanan üst düzey korona tedbirleri meyvelerini veriyor. Geçtiğimiz yıl aynı aylarda ortalamam binin altında tır aracı Avrupa'ya çıkış yaparken, aynı dönemde koronavirüs pandemisine rağmen günlük tır çıkışları, bin 82'lere ulaştı.

1 Eylül 2020 - 25 Eylül 2020 tarihleri arasında günlük ortalama bin 82 tır çıkış yaparken, bin 34 tır da Kapıkule'de giriş yaptı. Söz konusu süre zarfında toplam 27 bin 57 tır aracı Avrupa'ya çıkış yaparken, 25 bin 855 tıra da işlem yapılarak, ülkeye girişi sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI