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Çotanak Spor Kompleksi inşaatında sona yaklaşılıyor

Çotanak Spor Kompleksi inşaatında sona yaklaşılıyor
01.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:14

İçerisinde 22 bin 28 seyirci kapasiteli stat, bin 200 kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazaların yer aldığı Çotanak Spor Kompleksi'nin inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 95'e ulaştı.

İçerisinde 22 bin 28 seyirci kapasiteli stat, bin 200 kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazaların yer aldığı Çotanak Spor Kompleksi'nin inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 95'e ulaştı.

Giresun'un Aksu Mahallesi'nde inşa edilen ve 84'ü protokol, bin 413'ü VIP ve loca, 75'i engelli, 76'sı basın, 20 bin 380'i standart seyirci olmak üzere toplam 22 bin 28 koltuk yer alan stadyumda çalışmalar devam ediyor.

AK Parti Giresin Milletvekili Cemal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, sporun geleceğine yönelik önemli bir yatırım olan Çotanak Stadı'nda şu an devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirtti.

Saha zemini için hibrit çim malzemelerinin temin edildiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte çim serme işlemi gerçekleştirilecek. Koltuklar monte edildi. Havuz inşaatı ise tamamlandı. Spor kompleksinin fiziki gerçekleşmesi yüzde 95 seviyesinde tamamlanmış durumda. İnşaat çalışmaları devam ederken, bir yandan da elektrik, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapısı tamamlanıyor."

Öztürk, stat inşaatında çalışmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kontrollü olarak devam ettiğini ifade ederek, hedeflerinin tesisi 2020-2021 futbol sezonuna yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Sporun pek çok kötü alışkanlığı yenmede önemli bir araç olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Güçlü nesiller istiyorsak, geleceğe güçlü bir şekilde yürümek istiyorsak, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm bireylere spor alışkanlığı edindirmemiz lazım. Bu anlamda şehrimizi spor alanında bir adım daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Giresun'un bir spor şehri olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cemal Öztürk, projenin bir gelecek vizyonu olduğunu belirterek, tesisi Giresun'a kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Giresun halkı adına teşekkür etti.

Çotanak Spor Kompleksi inşaatında sona yaklaşılıyor

Kaynak: AA

Spor Manşet

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