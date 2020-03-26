Çorumlu iş insanı, istihdamı yüzde 10 daha artıracak ÇORUM'da, işletmelerinde 3 bin 300 kişiye iş sağlayan iş insanı Ahmet Ahlatcı, işçi çıkarmayacağını, işçi sayısının yüzde 10'u kadar daha istihdama ilave katkı sağlayacağını açıkladı.

ÇORUM'da, işletmelerinde 3 bin 300 kişiye iş sağlayan iş insanı Ahmet Ahlatcı, işçi çıkarmayacağını, işçi sayısının yüzde 10'u kadar daha istihdama ilave katkı sağlayacağını açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını, insan sağlığının yanı sıra ekonomileri de etkiliyor. Türkiye'de koronavirüsün olumsuz etkilerine karşı bir çok önlem alınırken, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı da bir açıklama yaparak istidama olan katkılarına devam edeceklerini söyledi. Ahmet Ahlatcı, "Devletimizin, milletimizin, ekonomimizin gücüne ve ülkenin aydınlık geleceğine güveniyoruz. Tarihe nice destanlar yazmış milletimizin bu küresel felaketin de üstesinden geleceğine inanıyoruz. Bu güven ve inançla, 3 bin 300 çalışanımızdan bir tekinin bile işine son vermeyeceğimizi, tersine, istihdamımızı yüzde 10 artırarak, başka işletmelerdeki işini kaybetmiş 330 kişiye daha iş vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi.

Kaynak: DHA