Çorum Yeni Şehir Stadı, "2020 Yılın Statları" yarışmasında Türkiye'yi temsil ediyor
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Çorum Yeni Şehir Stadı, "2020 Yılın Statları" yarışmasında Türkiye'yi temsil ediyor

26.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:35

Çorum Belediyesi tarafından inşa edildikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen Çorum Yeni Şehir Stadı, 2020 yılında tamamlanan statların yarıştığı "2020 Yılın Statları" yarışmasına aday gösterildi.

Çorum Belediyesi tarafından inşa edildikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen Çorum Yeni Şehir Stadı, 2020 yılında tamamlanan statların yarıştığı "2020 Yılın Statları" yarışmasına aday gösterildi.

StadiumDB.com tarafından her yıl yeni tamamlanan statlar arasında internet üzerinden yapılan değerlendirmeyle dünyanın en iyi statları belirleniyor.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen yarışma kapsamında 2020 yılında hizmete giren statlar arasında 2'si Türkiye'den toplam 20 stat, "2020 Yılın Stadı" adayı olarak belirlendi.

Türkiye'nin, Çorum Yeni Şehir Stadı ve İzmir Gürsel Aksel Stadı ile 2 statla temsil edildiği yarışmada Amerika'dan 4, Japonya ve Katar'dan 2'şer, Gürcistan, İsrail, İngiltere, Şili, Avustralya, İsviçre, Fildişi Sahilleri, Romanya, Malezya, Çin'den birer stat "yılın stadı" seçilmek için yarışıyor.

Sporseverlerin internet üzerinden 7 Mart'a kadar yapacakları oylamanın ardından stadyum mimarlarından oluşan jürinin değerlendirmesiyle belirlenecek yılın stadının 10 Mart'ta açıklanması planlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, AA muhabirine, Çorum Yeni Şehir Stadı'nın kente uzun yıllar hizmet edecek bir tesis olduğunu söyledi.

Tesisi özenle koruyarak kullanmaya dikkat ettiklerini vurgulayan Eğer, tasarımı ve teknolojik yetkinliğiyle Çorum Yeni Şehir Stadı'nın yılın statları arasında gösterilmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Çorum Yeni Şehir Stadı

Yaklaşık 160 milyon liraya mal olan stadyum, 15 bin kapasiteye sahip.

Stadın ısıtmalı zemini, Orta Karadeniz bölgesinin zorlu kış şartlarında dahil müsabakaların sorunsuz yapılmasına olanak sağlıyor.

Saha çimleri Sakarya'dan getirilen stadyumda, 25'i engelli olmak üzere 1061 araçlık park alanı bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle henüz taraftarı ağırlayamayan stat, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK'ye ev sahipliği yapıyor.

Çorum Yeni Şehir Stadı, '2020 Yılın Statları' yarışmasında Türkiye'yi temsil ediyor
Çorum Yeni Şehir Stadı, '2020 Yılın Statları' yarışmasında Türkiye'yi temsil ediyor
Çorum Yeni Şehir Stadı, '2020 Yılın Statları' yarışmasında Türkiye'yi temsil ediyor
Çorum Yeni Şehir Stadı, '2020 Yılın Statları' yarışmasında Türkiye'yi temsil ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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