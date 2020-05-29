Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşı satışa çıkarıldı
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Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşı satışa çıkarıldı

Çorum'da yaşayan çiftçi Mutlu Yılmaz, geçen yıl tarlasında bulduğu 68 kiloluk gök taşını değeri karşılığında satmak istiyor. Yılmaz gök taşının, Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşı olduğunu belirtiyor.

29.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:06

Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçilik yapan Mutlu Yılmaz geçtiğimiz yıl Nisan ayında nohut ektiği tarlada 68 kiloluk bir gök taşı buldu. Yılmaz'ın bulduğu gök taşı, 1,5 ay Çorum Müzesi'nde sergilendi. Mutlu Yılmaz, Türkiye'ye yeni bir gök taşı düşmesiyle bu konu yeniden gündeme gelince, dünya literatürüne 'Gerdekkaya' ismiyle giren Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşını, değeri verildiğinde satmak istiyor.

GÖK TAŞINI BANKA KASASINA TAŞIDI

Alaca ilçesinde 12 haneli Gerdekkaya köyünde oturan çiftçi Mutlu Yılmaz, geçen yıl tarlasındaki nohudu hasat ederken, gördüğü büyükçe bir taşı kaldırmaya çalıştı. Ancak taşı, çok ağır olması nedeniyle yerinden hareket ettiremedi. Görünüşünün farklı olduğunu düşünen Yılmaz, komşularının yardımıyla taşı bulunduğu yerden alarak evine getirdi. Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan kopardığı bir parçayı incelenmesi için bir yakının yardımıyla ABD'deki bir üniversiteye ulaştırdı. İncelemede; taşın bir gök taşı olduğu ortaya çıktı. Yılmaz, taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Tarlada detektörlerle de arama yapan Yılmaz, yeni bir bulguya ulaşamadı

1,5 AY MÜZEDE SERGİLENDİ

Gök taşının merak konusu olması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri Mutlu Yılmaz ile iletişime geçti, taşın müzede sergilenmesi istendi. Yılmaz, geçici süreyle gök taşını müzede sergilenmek üzere görevlilere teslim etti. Çorum Müzesi'nde hazırlanan özel bölümde gök taşı bir buçuk ay sergilendi. Dünya literatürüne 'Gerdekkaya' ismiyle giren gök taşında 12 element bulunduğu, Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşı olduğu belirlendi. En az 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen gök taşı ile ilgili sergilendiği bölümde, 'uzayın habercileri' başlıklı bilgi metni de hazırlandı. Yaklaşık 4 bin kişinin ziyaret ettiği taş yeniden Mutlu Yılmaz'a teslim edildi. Özel bir alanda sakladığı gök taşına gözü gibi bakan Yılmaz, değeri verildiğinde satmak istiyor.

"GÖK TAŞI DÜŞÜNCE YENİDEN GÜNDEME GELDİ"

Türkiye'ye yeni bir gök taşı düşmesiyle bu konunun yeniden gündeme geldiğini belirten Yılmaz, "Bu taşı arayan ve bulacak arkadaşlara şunu önerebilirim muhtemelen yeni düşen bu taş siyah veya kızıl renkte olabilir. Üzerinde girinti ve çıkıntılar vardır. İlk buldukları zaman yapacakları iş mıknatısla denesinler taşı tutup tutmadığını. Eğer mıknatıs tutuyorsa bu taşı sonra taştan küçük bir parça kessinler. 12 tane pamuk parçasını kolonya ile ıslatıp taşa sürsünler. Eğer 12'sinde de kömür renginde bir renk bırakıyorsa ve kestikleri taşı beyaz bir fayansa sürdüklerinde fayansta da siyah iz bırakıyorsa bu gök taşı olabilir" dedi.

Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşı satışa çıkarıldı

"6 GRAMDAN FAZLA KESMEYİN"

Yılmaz, buldukları taşa sertifika almalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Trakya Üniversitesi, Ege Üniversitesi ya da Maden Teknik ve Arama Enstitüsü'ne başvurarak taşa analiz yaptırıp sertifika alabilirler. Buralara sadece 6 gramlık bir parça göndererek analiz yaptırabilirler. Çok büyük parça kesmeye gerek yok. Büyük parçalar isterlerse vermesinler. Piyasada ellerindeki taştan ne kadar çok olursa taşın değeri o kadar düşer" diye konuştu.

"DEĞERİ VERİLİRSE SATMAK İSTİYORUZ"

Gök taşını satmak istediğini anlatan Yılmaz, "İlk duyulduktan sonra Rusya'dan bir talipli tarafından taşımıza 68 bin dolar teklif edildi. Ancak o zaman bizi yanlış yönlendirdiler taşımızın değerinin daha yüksek olduğunu milyonlarla ölçüldüğünü söyledikleri için biz satmamıştık. Yakın bir zamanda bir alıcıdan en son 8 bin dolar teklif edildi. Ona da 'evet' demedik. Taşı değeri verildiğinde tabii ki satmak istiyoruz? ifadesinde bulundu.

Gök taşını bulacak olan kişiye mevcut işini bırakmamasını tavsiye eden Yılmaz, "Taşı bulanlar işlerini güçlerini bırakmasınlar. Öyle taş bulduk diye işi gücü bırakmak olmaz sonra aç kalırlar" dedi.

Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşı satışa çıkarıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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