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Bora Füzesi, Emre Tosun, Futbol, Çorum, Spor

Çorum Futbol Kulübü: 3-0

STAT: Afyon ZaferHAKEMLER: Serkan Önsal, Turgut Evran, Çağlar ÖztürkAFJET AFYONSPOR: Anıl Atığ, Emre Tosun, Ferhan Evren, Çağrı Giritlioğlu (Dk. 73 Aykut Uluç), Bora Taşdemir (Dk.

15.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:26
Çorum Futbol Kulübü: 3-0

STAT: Afyon Zafer

HAKEMLER: Serkan Önsal, Turgut Evran, Çağlar ÖztürkAFJET AFYONSPOR: Anıl Atığ, Emre Tosun, Ferhan Evren, Çağrı Giritlioğlu (Dk. 73 Aykut Uluç), Bora Taşdemir (Dk. 61 İlker Avşar), Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candoğan, Fatih Selimhan Solmaz, Ali Kılıç, Mehmet Tayfun Dingil, Semih Ceylan (Dk. 86 Kaan Baysal)ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Onur Tekin, Ertuğrul Sancaktutan, Muhammed Çoban, Volkan Akyıldız, Talha Özler, Nafican Yardımcı, Mete Yıldız (Dk. 37 Burak Seres), Kerem Çağatay (Dk. 90+2 Semih Acar), Muhammed Rıdvan Özdemir, Mikail Albayrak, Mert Ilıman (Dk. 60 Şaban Yılmaz Genişyürek)GOLLER: Dk. 29 Onur Ramazan Toprak, Dk. 88 Kaan Baysal, Dk. 90+3 İlker Avşar (Afjet Afyonspor)SARI KARTLAR: Ferhan Evren, Kaan Baysal (Afjet Afyonspor) - Mete Yıldız, Şaban Yılmaz Genişyürek, Kerem Çağatay Osman Bodur (Çorum FK)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afjet Afyonspor 28'inci hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı.18'inci dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Emre'nin pasında topla buluşan Bora, ceza alanı içerisinde rakibinden kurtulmak isterken yerde kaldı ancak kaşılaşmanın hakemi Serkan Önsal devam kararı verdi.29'uncu dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Çağrı'nın soldan kullandığı taç atışında savunma topu ceza alanı ön çizgisine doğru indirdi. Topu önünde bulan Onur Ramazan Toprak sert ve düzgün bir vuruşla topu kaleci Onur'un uzanamayacağı noktadan ağlara gönderdi: 1-0.38'inci dakikada gelişen bir başka Afjet Afyonspor atağında Semih'in pasında Nazmi ceza alanına hareketlendi ancak kaleci Onur tehlikeyi sezdi ve daha önce hareketlenerek topu bloke etti.41'inci dakikada Afjet Afyonspor'un kazandığı köşe vuruşunda ceza alanına gelen topla uzak köşede buluşan Fatih Selimhan Solmaz göğsüyle düzeltip rovöşata vuruşla topu ağlara gönderdi ancak öncesinde Emre Tosun'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.45+2'nci dakikada gelişen Çorum Futbol Kulübü atağında Muhammed Rıdvan Özdemir'in savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topa buluşan Kerem Çağatay ceza alanına girer girmez sert bir şut çıkarttı ancak kaleci Anıl topu iki hamlede bloke ederek tehlikeyi önledi.70'inci dakikada Çorum Futbol Kulübü atağında savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Volkan Akyıldız topla buluştu. Kaleci Anıl da rakibinin vuruş şansını kapatmak için kalesini terk etti. Bu önemli pozisyonda Volkan topu kontrol edemedi ve mutlak bir gol şansını kaybetti.75'inci dakikada gelişan Afjet Afyonspor atağında Semih Ceylan'ın sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortaya kale sahası içinde Aykut Uluç'un kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.82'nci dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında sağ kanattan Nazmi'nin ceza alanına yaptığı ortada Aykut Uluç topa kafayı vurdu az farkla yandan auta gitti.88'inci dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Aykut Uluç'un pasında sağ kanattan son çizgiye inen Ferhan'ın ceza alanına yerden pasında İlker Avşar topu geriye bıraktı. Gerilerden gelen Kaan Baysal topu düzeltip yerden uzak köşeye plase vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 2-0.90+3'üncü dakikada Afjet Afyonspor sol kanattan Onur Ramazan ile ceza alanına girdi. Geriye çıkarılan topta İlker Avşar topu düzeltip dönerek plase vuruşla ağlara gönderdi: 3-0.Karşılaşma Afjet Afyonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

Kaynak: DHA

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