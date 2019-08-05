Çorum'da "bal hasadı" başladı

Türkiye'nin en önemli bal üretim merkezlerinden olan Çorum'da arıcılar bal hasadına başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, 550 bal üreticisi ve 37 bin kovan bulunan Çorum'da yıllık 650 ton bal, 6 bin ton bal mumu üretimi yapıldığını açıkladı. Sarı, Çorum'un bal üretiminde sahip olduğu potansiyeli geliştirerek, Türkiye'de söz sahibi olan bir il olmasını amaçladıklarını belirtti.

Türkiye'nin ilk damızlık ana arı üretimi istasyonu bulunan Çorum'da bin 500 adet ana arı üretimi gerçekleştirildiğini dile getiren Sarı, bu projenin arıcılığın gelişmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Vali Mustafa Çiftçi de, Türkiye'nin kovan varlığı açısından dünyada üçüncü, bal üretiminde ise Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Türkiye'de kovan başına 15 kilo bal elde edilirken, Çorum'da bu oranın 24 kilo olduğuna dikkat çeken Vali Çiftçi, "Çorum'un bal üretimi açısından oldukça bereketli, münbit bir yer. Çorum bal üretimi açısından biçilmiş kaftan. Daha çok ayçiçeği, kır çiçeği ve yayla balı üretimi yapılabiliyor. Kekik, kestane gibi balın çeşitleri var ve Hattuşa markasıyla satışa sunuluyor" dedi.

Sektörde yaşanan sorunlara da değinen Vali Çiftçi, "Yasası olmayan kanunu çıkmayan sektörlerden bir tanesi arıcılık sektörü. Bununla ilgili bir kanun düzenlemesi yapılır da bal üreticilerimiz ve bu sektörde faaliyet gösterenler daha derli toplu düzenli bir yapıya kavuşurlar. Zirai mücadeleden en çok etkilenen sektörden birisi yine balcılık sektörü. Kimyasal ilaç kullanımı oldukça yaygınlaştı ve bundan da en büyük zararı gören arıcılık sektörü görüyor. Ayrıca kovan başına 10 lira destek veriliyor. Diğer sektörlerde desteklemelerde güncellemeler yapılıyor. Arıcılık sektöründe de güncelleme yapılabilir. Merdiven altı üretimle piyasaya bal sürenler gerçek hakiki üreticilerin en büyük rakiplerinden birisi. Kanun çıkarsa bunlara yönelikte bir takım düzenlemeler yapılabilir. Bal üretiminde de taban fiyatı uygulamasının isabetli olabileceğini düşünüyorum. Arıdan üretilen yan ürünlerde miktar az. Arı sütü, polen, arı zehri gibi ürünlerin miktarı azaldı. Tüm bu sorunların çözümünde hepimize görevler düşüyor. Her türlü desteğe hazırız" diye konuştu.

Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı ise, birliğin 375 üyesinin bulunduğunu belirterek, birliğe ait temel petek, bal dolum tesisi, ıslah istasyonu, ana üretimi ve damızlık ana arı işletmesinin bulunduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl 3 bin 500 ana arı üretiminin yanı sıra 16 ton temel petek üretimi gerçekleştirdiklerini anlatan Saygı, "Çoru, Amasya, Tokat ayçiçeği üretimiyle Trakya'nın yüzde 25'ine tekabül ediyor. Bunun milli hasılaya yapacağı değer ise sadece Çorum'dan 15 milyon TL. Bunu gerçekleştirmemiz işletmelerimizi büyütmemiz gerekir. Çorum'a yapılacak 10 bin kovanlık yatırım 20 bin koloninin ayçiçeği üretimi alalına girmesidir. Buda 15 milyon TL'dir. Bu kadar büyük getirinin toprağa karışıp gitmesine gönlümüz razı olmuyor" dedi.

Bal hasadı törenine AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, İl Jandarma Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, birlik başkanları ve üreticiler katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA