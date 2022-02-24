Çorum'da 6 araçtan hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da 6 araçtan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

AA, Kemal Ceylan - Güncel
 - Güncelleme:
Çorum'da 6 araçtan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Çorum'un İskilip ilçesinde 6 araçtan hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

İSKİLİP, ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde 6 araçtan hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların farklı tarihlerde araçlarından çeşitli eşyaların çalındığı şikayetiyle İskilip Emniyet Müdürlüğüne başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Çevredeki KGYS ve iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık zanlısının kimliğini tespit etti.

İlçe merkezinde gözaltına alınan zanlının ikametindeki aramada, 5 otomobil ve bir traktörden çaldığı tespit edilen çeşitli eşyalar ile 700 lira bulunan cüzdan ele geçirildi.

Zanlının emniyette suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Çorum'da 6 araçtan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

AA / Kemal Ceylan - Güncel

İskilip, Çorum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title