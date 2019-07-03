Çorlu tren kazasına ilişkin ilk duruşmada mahkeme heyeti davadan çekildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geçen yıl 25 kişinin ölümüne neden olan tren kazasına ilişkin 4 sanığın yargılandığı duruşmada güvenlik güçleri ile yakınlarını kaybedenler arasında gerginlik yaşandı, mahkeme heyeti davadan çekildi.

Duruşma başlamadan önce aralarında yakınlarını kazada kaybedenler, yaralananlar ve onlara destek verenlerin bulunduğu grup, "Adalet istiyoruz" yazılı pankart ve yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu dövizlerle Çorlu Adliyesi'ne yürüdü. Euronews.com'da Görüntüle