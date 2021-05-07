Çorlu'da asayiş
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Çorlu'da asayiş

Çorlu'da asayiş
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Cemaliye Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüpheli S.K.'nin üst aramasında tabanca ve 8 dolu fişek buldu.

Şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda, polisi görünce kaçmak isteyen İ.Y yakalandı. Üzerinde 17 gram bonzai ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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