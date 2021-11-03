Çöpten topladığı kilim parçalarını dönüştürerek 23 ülkeye ihraç ediyor

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yaşayan Ayhan Demirkıran, çöpten topladığı yırtılmış kilim ve yünlerden yaptığı çantaları 23 ülkeye ihraç ediyor.

Gaziantep'te yaşayan Ayhan Demirkıran, temin ettiği ve çöpte bulduğu eski kilim ve yünden yaptığı otantik çantaları Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere 23 ülkeye ihraç ediyor. Ürünlerinin çok beğenildiğini ifade eden Demirkıran, gelen taleplerden memnun olduğunu söyledi.

Çöpte bulduğu eski yırtık kilimleri otantik çanta yapıyor

Çöpten topladıkları yırtık kilimleri temizleyerek çantaya dönüştürdüklerini söyleyen Ayhan Demirkıran, "İşimiz insanların yapmadığı, göremediği şeyleri gösterebilmek ve yapabilmek. Bu konuda değişik şeyler üzerine çalışma yapmaktayız. Geçmişten günümüze gelen bazı manevi duyguların hatırda tutulması adına çalışıyoruz. Eski ninelerimizin köylerde ve evlerde dokumuş olduğu, yıpranmış ve zedelenmiş olan kilimleri tekrar işleyerek farklı materyallere dönüştürüyoruz. Gerek çanta gerekse kullanım eşyaları yapıyoruz. Bir de makine dokuma dediğimiz kilimleri kendimiz özel motifleri ve renkleri dokutarak kendi atölyelerimizde kilime dönüştürüyoruz. Çöpten topladığımız yırtık kilimleri temizleyerek çantaya dönüştürüyoruz" dedi.

"23 ülkeye ürün gönderiyoruz"

Yaptıkları ürünleri 23 ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Demirkıran, "Ortalama 23 ülkeye ürün gönderiyoruz. Yaptığımız ürünler beğeni buluyor ve dikkat çekiyor. Başta ABD olmak üzere Avrupa, Avusturalya, Dubai, Katar, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Yunanistan gibi ülkelere gönderiyoruz. Kilimlerde yaşanmışlık ve hissiyat var. İnsanlar aşkını, sevdasını genelde kilime dokumuş. Bu desenlerden oluşan duyguları insanlar kullanırken, onu dokuyanın hissettiğini hissediyor" diye konuştu.

"Fiyatlarımız 100-300 TL arasında"

Demirkıran, el dokuma yaptıkları kilim çantaların fiyatlarının ortalama 100 ila 300 lira arasında değiştiğini belirterek, makine dokumalarda yaptıkları ürünlerin ise ortalama 50 ila 90 lira arasında değiştiğini vurguladı. - GAZİANTEP