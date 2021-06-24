Copa Amerika A ve B grubu puan durumu! Arjantin kaç puanda, Brezilya kaç puanda, gruptan çıktı mı? 2021 Copa America tüm sonuçlar!
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Copa Amerika A ve B grubu puan durumu! Arjantin kaç puanda, Brezilya kaç puanda, gruptan çıktı mı? 2021 Copa America tüm sonuçlar!

Copa Amerika A ve B grubu puan durumu! Arjantin kaç puanda, Brezilya kaç puanda, gruptan çıktı mı? 2021 Copa America tüm sonuçlar!
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Copa America 2021 tüm hızıyla devam ediyor. A grubunda Arjantin yer alırken B grubunda ise Brezilya yer alıyor. Peki, hangi takım kaç puanda? Copa America A grubu puan tablosu nasıl? Copa America B grubu puan durumu nasıldır? Arjantin ve Brezilya kaç puanda, hangi takım gruptan çıkacak?

Euro 2020 heyecanı devam ederken bir taraftan 2021 Copa America maçları da devam ediyor. Copa America maçları ülkemizde Haber Global kanalında canlı olarak veriliyor. Peki Copa America puan durumları nasıl? Copa America hangi maçlar oynanacak? Arjantin gruptan çıkar mı? Brezilya gruptan çıkar mı?

COPA AMERİCA MAÇLAR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Maçlar genellikle gece saatlerinde yayınlanıyor. Genellikle günde 2 maç yapılıyor ve ilk maç gece 00:00 'da başlarken diğer maç ise gece saat 03:00 'da başlamaktadır.

COPA AMERİKA 2021 MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Copa America maçları ülkemizde Haber Global ekranlarında canlı olarak veriliyor. Saat farkından dolayı maçlar genellikle gece saatlerinde oynanmaktadır.

Maç özetlerini Haber Global'ın Youtube sayfasından izleyebilirsiniz.

COPA AMERİCA PUAN DURUMLARI

Copa America'da A ve B grubu mevcuttur. Puan durumları şu şekilde:

Copa Amerika A grubu güncel puan durumu:

  • Arjantin - 7 puanda
  • Şili - 5 puanda
  • Paraguay - 3 puanda
  • Uruguay - 1 puanda
  • Bolivya - 0 puanda

Copa Amerika B grubu güncel puan durumu:

  • Brezilya - 9 puanda
  • Kolombiya - 4 puanda
  • Peru - 4 puanda
  • Ekvador - 2 puanda
  • Venezuela - 2 puanda

ARJANTİN VE BREZİLYA KAÇ PUAN? GRUPTAN ÇIKAR MI?

Şuanda Arjantin A grubunda 7 puanda lider. Brezilya ise B grubunda 9 puanla liderliğini sürdürüyor. Maçlar böyle devam ederse iki takım kendi gruplarında lider olarak bir üst tura çıkabilirler.

A ve B grubunda 5 takım yer alıyor. İlk 4 sıradaki takım bir üst tura çıkacak. Sonuncu takım elenecektir.

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Copa Amerika A ve B grubu puan durumu! Arjantin kaç puanda, Brezilya kaç puanda, gruptan çıktı mı? 2021 Copa America tüm sonuçlar! - Haberler
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