Copa America 2021 çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? 2021 Copa America çeyrek final hangi takımlar arasında olacak?
Copa America'da grup maçları tamamlandı. Grup maçlarının akabinde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalden sonra yarı finaller yapılacak. Peki, Kupa Amerika çeyrek final maçları ne zaman olacak? Kupa Amerika çeyrek final eşleşmeleri kimle kim arasında olacak? İşte detaylar...
Güney Amerika Futbol Şampiyonası Copa America heyecanla devam etmektedir. Grup maçları tamamlandıktan sonra çeyrek final maçlarına geçildi. İlk çeyrek final maçları 3 Temmuz tarihinde yapılacak. Peki, hangi takım kimle eşleşti? Arjantin çeyrek finale çıktı mı? Brezilya çeyrek finale çıktı mı?
COPA AMERİKA 2021 MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Copa America maçları ülkemizde Haber Global ekranlarında canlı olarak veriliyor. Saat farkından dolayı maçlar genellikle gece saatlerinde oynanmaktadır. Maç özetlerini Haber Global'ın Youtube sayfasından izleyebilirsiniz.
COPA AMERİKA GRUP MAÇLARI BİTTİ Mİ?
Evet, Copa Amerika'da grup maçları tamamlandı. Ardından çeyrek final maçlarına geçildi. Arjantin Ekvador ile eşleşirken, Brezilya ise Şili ile eşleşti.
2021 COPA AMERİCA ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Çeyrek finaldeki eşleşmeler ve tarihleri şu şekilde:
- Peru - Paraguay (3 Temmuz Cumartesi saat 00:00)
- Brezilya - Şili (3 Temmuz Cumartesi saat 03:00)
- Uruguay - Kolombiya (4 Temmuz Pazar saat 01:00)
- Arjantin - Ekvador (4 Temmuz Pazar saat 04:00)
Maçları Haber Global kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.