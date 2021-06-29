Copa America 2021 çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? 2021 Copa America çeyrek final hangi takımlar arasında olacak?

Copa America'da grup maçları tamamlandı. Grup maçlarının akabinde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalden sonra yarı finaller yapılacak. Peki, Kupa Amerika çeyrek final maçları ne zaman olacak? Kupa Amerika çeyrek final eşleşmeleri kimle kim arasında olacak? İşte detaylar...