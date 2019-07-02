CONCACAF Gold Cup'ta yarı final ve final heyecanı, D-Smart'ta

Kuzey Amerika'nın ülkeler bazındaki en önemli turnuvası CONCACAF Gold Cup'ta yarı final ve final maçları naklen D-Smart ekranlarında izleyici ile buluşacak. 16 Haziran'da başlayan futbol şöleninde grup aşamasının ardından çeyrek final maçları tamamlandı ve yarı finale yükselen 4 ülke belli oldu. Turnuvanın iki iddialı takımı, ABD ve Meksika yarı finale adlarını yazdırırken, Jamaika ve Haiti diğer yarı finalistler oldu.

Turnuvanın ilk yarı final maçında yarın sabah TSİ 05.00'te Haiti ile Meksika kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, 77. Kanal Sport Smart ekranlarından canlı yayınlanacak. Grup aşamasında 3 maçta kaydettiği 13 golle dikkatleri üzerine çeken ve 7 şampiyonlukla Gold Cup'ta en başarılı ülke olan Meksika, çeyrek finalde Kosta Rika'yı penaltılarla eledi. Bermuda, Nikaragua ve Kosta Rika'nın olduğu gruptan 3 galibiyet alarak çeyrek finale yükselen Haiti ise çeyrek finalde Kanada'yı 3-2 ile eleyerek yarı finale yükseldi.

Turnuvanın bir diğer yarı final karşılaşmasında ise Jamaika ile ABD karşı karşıya gelecek. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece, saat 04.00'te oynanacak mücadele D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. Grup aşamasında Honduras'ı yenen, El Salvador ve Curaçao ile berabere kalarak çeyrek finale yükselen Jamaika, bu turda Panama'yı tek golle geçmeyi başardı. Gold Cup'ta toplam 6 kez mutlu sona ulaşan son şampiyon ABD, turnuvanın şu ana kadar gol yemeyen tek takımı durumunda. Grup aşamasında Guyana, Trinidad & Tobago ve Panama'yı yenen ABD, çeyrek finalde de Curaçao'yu 1-0 ile geçmeyi başardı.

FİNAL MAÇI D-SMART'TA

Yarı final maçlarının ardından şampiyonun belli olacağı final mücadelesi 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece saat 04.00'te D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.

Kaynak: DHA

- İstanbul