Commerzbank şube kapatmayı değerlendiriyor

Commerzbank şube kapatmayı değerlendiriyor

Almanya`nın ikinci büyük bankası Commerzbank, bazı şubelerini kapatmayı değerlendiriyor.

22.08.2019 09:25
Commerzbank şube kapatmayı değerlendiriyor

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank, bazı şubelerini kapatmayı değerlendiriyor.

100 VEYA 200 ŞUBE KAPATILACAK

Rakiplerinin internet bankacılığına daha fazla yöneldikleri bir ortamda geniş bir şube ağına sahip olmaya devam eden Commerzbank'ın 1000 şubesinden en azından 100 veya 200'ünü kapatması bekleniyor.

EN BÜYÜK İKİNCİ BANKA

Commerzbank 615 milyar euro tutarındaki cirosuyla Avrupa'nın en büyük emlak bankası olan Eurohypo'u ve Dresdner Bank'ı devraldıktan sonra, Deutschebank'tan sonra en büyük ikinci banka haline geldi. Merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunur.

Commerzbank şube kapatmayı değerlendiriyor
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