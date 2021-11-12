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Çok kritik haftalarda forma giyemeyecek! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar

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Fenerbahçe'nin Konyaspor'la oynadığı karşılaşmada omuzundan sakatlanan Altay Bayındır'ın sahalara döneceği tarih netleşmeye başladı. Milli eldivenin, Süper Lig'de 7 maç daha kaçırması beklenirken tedaviye vereceği yanıta göre bu süre kısalabilir.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu maçta Luiz Gustavo, Enner Valencia ve Altay Bayındır'ı sakatlığa kurban verirken milli eldivenin sahalara ne zaman döneceği netleşmeye başladı.

15 RESMİ MAÇTA KALESİNDE 19 GOL GÖRDÜ

NTV Spor'da yer alan habere göre; Buna göre Altay Bayındır, Spor Toto Süper Lig 'de yaklaşık 7 maç daha kaçıracak. Bu sürenin tedaviden alınacak yanıta göre kısalabileceği de öğrenildi. İttifak Holding Konyaspor deplasmanında köprücük kemiğinden sakatlanan Altay Bayındır, 31 Ekim'de başarılı bir operasyon geçirmişti. 23 yaşındaki kaleci bu sezon Fenerbahçe ile 15 resmi maça çıkmış ve kalesinde 19 gol görmüştü.

Altay Bayındır'ın kaçıracağı muhtemel maçlar:

  • Galatasaray (D)
  • Göztepe (D)
  • Çaykur Rizespor
  • Gaziantep FK (D)
  • Beşiktaş (D)
  • Karagümrük (D)
  • Yeni Malatyaspor

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Yorumlar (1)
Sanane Adımdan :2 ağır sakatlık 15 maçta 19 gol 5m euro verırlerse dusunmeden satsınlar
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