Çoğu Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına alındı! İşte o liste
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çoğu Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına alındı! İşte o liste

Çoğu Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına alındı! İşte o liste
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamuya ait 18 eğitim kampı ve sosyal tesis özelleştirme kapsamına alındı. Çoğu Akdeniz ve Ege kıyılarında yer alan yapılar idare eliyle satılabilecek, kiralanabilecek ya da kat/arsa karşılığı inşaat yaptırılabilecek. Söz konusu kamu alanları Marmaris, Kuşadası, Seferihisar, Manavgat, Didim, Gökçeada ve Beşiktaş'ta yer alıyor.

Kamu kurumlarının Türkiye'nin en güzel köşelerindeki çoğu denize sıfır eğitim kampları ve sosyal tesislerinin bulunduğu yüzlerce dönüm arazi ve binlerce metrekare kapalı alan 4264 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özelleştirme İdaresi'ne devredildi.

Özelleştirme kapsamına alınan kamp ve tesislerin çoğu Ege ve Akdeniz kıyılarında. Marmaris, Kuşadası, Seferihisar, Manavgat, Didim, Gökçeada ve Beşiktaş Boğaz'da yer alan arazi ve tesisler idare eliyle satılabilecek, kiralanabilecek, işletme devri ya da kat/arsa karşılığı inşaat yaptırılabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

Ekli listede yer alan taşınmazların ve üzerlerinde bulunan yapıların (varlıkların);

1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından değerlendirilmek üzere özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Varlıkların satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisi, gelir otaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar veya kat/arsa karşılığı inşaat yaptırma yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme İşlemlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.

İŞTE O TESİSLER

  • Antalya Manavgat Çolaklı-Ankara Üniversitesi
  • Antalya Manavgat Çolaklı-Jandarma Genel Komutanlığı
  • Didim Altınkum-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  • Kuşadası -SGK
  • Edremit -TCDD
  • Karacabey-Hazine ve Maliye Bakanlığı
  • Karacabey-Emniyet Genel Müdürlüğü
  • Gökçeada-Adalet Bakanlığı
  • Çanakkale-Orman Genel Müdürlüğü
  • Beşiktaş Boğaz İstanbul -SGK
  • Seferihisar-Karayolları Genel Müdürlüğü
  • İzmir Menderes-DSİ
  • Seferihisar-Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Kandıra-Hazine ve Maliye Bakanlığı
  • Muğla Ula-Hazine ve Maliye Bakanlığı
  • Ordu Perşembe-Hazine ve Maliye Bakanlığı
  • Tekirdağ-Emniyet Genel Müdürlüğü
  • Marmaris-Hazine ve Maliye Bakanlığı
Çoğu Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına alındı
Çoğu Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına alındı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Ajda Pekkan Kartal Tibet Burak Özçivit Orhan Gencebay
Spor Balotelli Salih Uçan Metin Oktay Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çoğu Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına alındı! İşte o liste - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 14:16:59. #1.15#

title