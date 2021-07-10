Çoğu Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına alındı! İşte o liste

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamuya ait 18 eğitim kampı ve sosyal tesis özelleştirme kapsamına alındı. Çoğu Akdeniz ve Ege kıyılarında yer alan yapılar idare eliyle satılabilecek, kiralanabilecek ya da kat/arsa karşılığı inşaat yaptırılabilecek. Söz konusu kamu alanları Marmaris, Kuşadası, Seferihisar, Manavgat, Didim, Gökçeada ve Beşiktaş'ta yer alıyor.