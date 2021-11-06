Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı

YALOVA (DHA) - ORDU'da, coğrafi işaretli kivinin hasadı başladı. Ürün rekoltesinin bu yıl 8 bin tonun üzerinde olması bekleniyor.

Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu'da, coğrafi işaretli kivinin hasadı başladı. Altınordu ilçesine bağlı Sağırlı Mahallesi'nde bahçeye giren üreticiler, imece usulüyle kivilerin hasadını gerçekleştiriyor. Dalındayken satılan kiviler, toplandıktan sonra kentteki soğuk hava depolarına götürülerek buralarda muhafaza ediliyor. Kendine has aroması ve uzun süre depo ömrüyle, ortalama 8 bin tonun üzerinde rekolte beklenen ürün dalında yoğun talep görüyor.

Üretici Sinan Uzunlar ise fındık fiyatına göre kivi fiyatının memnun ettiğini belirterek, "Aromayı ölçtürdüğüm için hasadımızın zamanı normal. Eğer aroması kurtarmasaydı ürünümüz ziyan olurdu. Ordu kivisi tescili olan bir kivi. Biz de markayı bozmak istemeyiz. Kivinin boy oranları var. Bunlar üçüncü sınıf, ikinci sınıf, süper boydur. Bunlar hasat edilirken ayrılır. Yani ayrı ayrı kasalanır. Daha sonra onları soğuk hava depolarına teslim ediyoruz. Depolardan da belirli aylarda vatandaşın tüketimine sunuluyor. Ordu kivisinin markası olması nedeniyle bizler Yalova'dan kaliteli kivimiz var diye övünüyoruz. Fındığa göre fiyatı da bizleri memnun etti. Fındığı geçen yıl da aynı fiyata verdik, bu yıl da aynı fiyata sattık. Bu nedenle fındığın götürüsü getirinden fazla. Kivide aynı durumu yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.