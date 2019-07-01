Çocuklar yelkenlilerin dümenini Kabotaj Bayramı için çevirdi



1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93'üncü Yılı, Kadıköy'de kutlandı. 85 yelkenlinin rüzgara karşı dümenlerini çevirdiği yarış renkli görüntülere sahne oldu.

Gemi işletmeciliğini sevdirmek ve 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında elde edilen kabotaj hakkını kutlamak için İstanbul Yelken Kulübü ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile Fenerbahçe'de yelken yarışları düzenlendi. Yaşları 8-14 yaş arasında değişen 85 çocuk, birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Yarışlarda Fenerbahçe Yelken Kulübü, Galatasaray Yelken Kulübü, Büyükçekmece Yelken Kulübü, Marmara Yelken Kulübü ve İstanbul Yelken Kulübü yer aldı. Kız ve erkek kategorisinde düzenlenen yarışlarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Havadan da görüntülenen yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu. Yarışların en büyük kazananı ise yine dostluk oldu.

"BU SPORU YAPARAK BURS ALACAĞIM"

10 yaşındaki Reşat Kozikoğlu, "Burada yelken yapıyoruz. Yelken sporunun üç ya da dört türü var. Bu en küçüğü optimist teknesi. Sadece bir arkadaş birinci oldu ama o da benden 3 yıl daha büyük. Ben sadece bir yere kadar yapacağım ve burs alacağım. Yat kullanmaya geçtiğimde de eğlencesine yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"KABOTAJ BAYRAMINI YENİ ÖĞRENDİM"

5 senedir yelken sporunu yaptığını kaydeden 13 yaşındaki Nazlı Erden, "Çok güzel bir duygu, çok eğlenceli bir spor. Sabah kulübe geldiğimizde yarış için teknelerimizi hazırladık, ayarlarımızı yaptık, beklemeye başladık. Hakemler denize çıkınca biz de denize çıktık. Kabotaj bayramını daha önce bilmiyordum. Daha yeni öğrendim böyle bayram olduğunu. Güzel bir bayrammış. Bu sporu ileride meslek olarak yapmayı düşünmüyorum, hobi olarak yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kabotaj Bayramı için burada yarış yaptıklarını belirten 12 yaşındaki Ege Yiğit Güven, "Yarış için hava şartlarının uygun olmasını bekliyoruz. Güzel, eğlenceli bir spor. Eğer hava güzel olursa, şansımız olursa daha da güzel bir yarış oluyor. Bu spor bana güç, cesaret kattı, denizi sevdirdi. Yelkenciliği spor için yapıyorum, hobi için yapmıyorum" şeklinde konuştu.

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması'yla 1923 yılında kaldırıldı. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'na göre; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çocuklar röportaj

-Yelkenliler detay

-Öğrenciler detay

-Havadan görüntüler



Kaynak: DHA

- İstanbul