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Çocuklar spor yaparak eğleniyor

- Çocuklar spor yaparak eğleniyor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi sürecinde evlerinde kalan çocuklar ve aileleri için hazırlanan 'Spor Mahallemde' faaliyetlerine katıldı.

09.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:46

- Çocuklar spor yaparak eğleniyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi sürecinde evlerinde kalan çocuklar ve aileleri için hazırlanan 'Spor Mahallemde' faaliyetlerine katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Spor Mahallemde etkinlikleri kapsamında 5 farklı ilçede 6 farklı noktada oyun alanları kurdu. Doğanbey TOKİ konutlarında hazırlanan faaliyet alanını, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve meclis üyeleri ziyaret ederek çocukların keyifli anlarına ortak oldu. At binen, mini golf, tenis, satranç oynayan ve mini survivor parkurunda eğlenen miniklerle sohbet eden Başkan Aktaş, alandaki oyunları deneyerek çocukların neşeli anlarına katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Covid-19 sürecinin başlangıcından Haziran ayına kadar herkesin evlerinde kaldığını, çocukların okullarına gidemediğini, sokağa çıkamadığını, halkın yasaklı ve kısıtlı günlerde birçok şeyden mahrum kaldığını söyledi. Yeni normal süreçle birlikte bu yaz bir değişiklik yapmak istediklerini belirten Başkan Aktaş, 'Spor Mahallemde' ve 'Sanat Mahallemde' etkinliklerini vatandaşlarla buluşturduklarını dile getirdi. Çocukların ata binerek, mini survivor parkurunda koşturarak, mini golf sahalarında oynayarak hoş vakit geçirdiğini anlatan Başkan Aktaş, "Maskeleri takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek çocukların eğlendiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Altyapıda ve üstyapıda yoğun bir şekilde çalışan Büyükşehir Belediyesi, mahalle insanının moral bulması için yeni normal denen süreci de göz önüne alarak farklı aktiviteler düzenliyor. 5 ilçemizdeki 6 ayrı noktada bu etkinlikler yapılıyor. Ağustos sonuna kadar da farklı mahallelerimizde aynı aktiviteler devam edecek. Hızla kentleşen ortamda çocuklarımızın eğlenebilecekleri ortamlar oluşturmak istiyoruz" dedi.

"Doğanbey'de Millet Bahçesi"

Doğanbey TOKİ Konutları'nın çok konuşulduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, konutların kazanılması, etrafında otopark, yeşil alan ve sosyal tesislerin oluşturulması yönünde çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Başkan Aktaş, "Yakın zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanımızın katılımıyla güzel bir çalışmanın startını vereceğiz. Yeraltında otopark, yer üstünde de Millet Bahçesi ve sosyal tesisler olmak kaydıyla bölgede ciddi canlanmalar olacaktır. Yapılacak çalışmalarla buranın daha yaşanabilir hale geldiğini göreceğiz" diye konuştu.

Çocuklar spor yaparak eğleniyor

Kaynak: İHA

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